В Твери из ботанического сада с выставки украли два самовара

В Твери неизвестные украли два самовара с выставки в ботсаду ТвГУ. Фото: группа в ВК/Ботанический сад • Тверь.

Сотрудники ботсада рассказали о пропаже самоваров в официальном сообществе в соцсетях 6 июня. Предметы утвари исчезли с выставки цветов «Бабушкины окна», которую несколько недель готовили в саду. Самовары не работают, они выполняли декоративную функцию, а теперь, видимо, отправятся на пункт сдачи металлолома.

– Нам не обидно, нам СТЫДНО, что в нашем городе это возможно! Если это сделали взрослые, то Вы, те кто это сделал, откровенно мерзкие люди, если это сделали подростки, в чем мы лично сомневаемся, то мы плохо воспитываем наших детей. Стыдно:(((( очень! – написано (орфография и пунктуация сохранены. – Ред.) в посте в сообществе ботсада ТвГУ.

В ботаническом саду просят о помощи тех, у кого в хозяйстве есть недействующие самовары. Они заменят те, что исчезли из-за нечистых на руку горожан.