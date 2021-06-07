В 2020 году 3,6 тысяч женщин в Тверской области впервые стали мамами

Рожают в Тверской области, по сравнению с другими регионами, не много, но количество многодетных семей растёт. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Радостной статистикой материнства поделился Тверьстат: в 2020 году у 3,6 тысяч женщин в Тверской области родились первенцы и ещё 3,8 тысяч женщин родили второго ребёнка.

1,8 тысячи женщин стали в 2020 году многодетными матерями, произведя на свет третьего малыша. И около девятисот женщин родили на свет четвёртого ребёнка (или последующих детей).

"По сравнению с 2019 годом сократилась доля рожденных первых и вторых детей, а доля рождённых третьих, четвёртых и последующих детей увеличилась", - отмечают специалисты Тверьстата.

Что до текущего года, то уже в I квартале доля третьих и последующих детей выросла по сравнению с соответствующим периодом 2020-го.