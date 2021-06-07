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Происшествия7 июня 2021 18:34

Коммунальщики начали откачивать воду с улиц Твери

Город затопило после дождя
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Для откачки воды с улиц задействована техника МУП "ЖЭК" Фото: администрация Твери

Для откачки воды с улиц задействована техника МУП "ЖЭК" Фото: администрация Твери

Днём, 7 июня, Тверь "ушла под воду" в результате сильного ливня. Улицы, дворы и проспекты залило водой. К устранению последствий стихии привлечены сотрудники МУП "ЖЭК".

Бригады предприятия с илососной техникой работают на наиболее подтопленных участках – пересечении улицы Учительской с переулком Трудолюбия, улицах 15 лет Октября, Резинстроя, Луначарского, Хромова, Мигаловской набережной.

Дополнительная бригада прочищает дождевые колодца.

- В настоящее время ведётся откачка крупных луж по поступающим заявкам, в первую очередь, на территориях учреждений социальной сферы, осуществляется постоянный мониторинг состояния ливневой канализации и очистка решёток дождеприёмных колодцев, - сообщили в городской администрации.