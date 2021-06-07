В Твери на Волоколамском проспекте начали снимать асфальт

Волоколамский проспект встал в пробке из-за ремонта Фото: Влад КОМЯКОВ

В Твери начались ремонтные работы на Волоколамском проспекте. 6 июня на улице появилась техника, а днем 7 июня рабочие начали снимать старый асфальт.

Из-за дорожных работ проспект и прилегающие улицы встали в пробке. Водителям следует искать пути объезда и заранее планировать маршруты проезда, особенно в вечерние и утренние часы пик.

Напомним, что вместе с Волоколамским проспектом, в рамках дорожной кампании, в 2021 году планируют отремонтировать улицу Коминтерна, Южный мост и ряд других городских улиц.