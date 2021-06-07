В Твери мужчина обманул товарищей на 7,5 миллионов рублей

Мужчину осудили за мошенничество в 7,5 млн рублей Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя. Мужчина осужден за мошенничество по ч.4 ст. 159 УК РФ.

В феврале 2018 года подсудимый, злоупотребив доверием друзей, предложил им приобрести оборудование для майнинга, заведомо не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства. Собрав 7,5 млн рублей, он потратил деньги по своему усмотрению.

Суд признал подсудимого виновным. Мужчину осудили на три года. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.