Похищенный велосипед вернули полицейские жителю Твери

Полицейские разыскали пропавший велосипед Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию о краже велосипеда заявил 31-летний житель Твери. Мужчина оценил пропажу в 10 000 рублей и рассказал, что оставил транспортное средство возле одного из буфетов всего на несколько минут, а его украли.

Ориентировку направили патрульным службам, а полицейские провели подворовый обход.

По горячим следам был задержан 52-летний подозреваемый с велосипедом. Мужчина оказался жителем Бежецкого района.

По статье "Кража" расследуется уголовное дело.