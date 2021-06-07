Водитель "Мерседеса" задремал на солнышке и устроил ДТП в Тверской области

Водитель пригрелся на солнышке и уснул за рулем Фото: УГИБДД России по Тверской области

Как рассказали в Госавтоинспекции Тверской области, 6 июня, на 294-м км трассы М-11 в Вышневолоцком городском округе произошло ДТП с участием автомобиля "Мерседес" и большегруза "Даф".

Водитель "Мерседеса" объяснил, что во время движения припекло солнышко, он уснул и врезался в "Даф".

В аварии пострадали пассажиры - две женщины и мужчина. Их доставили в ЦРБ Вышнего Волочка. На момент ДТП они были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель трезвый.