Под Тверью сгорел питомник овчарок

Пожар уничтожил все вольеры, часть животных погибла Фото: vk.com/tverhelpanimals

Пожар произошел рано утром, 5 июня, в питомнике для собак "Из Тверского Динамо" заводчика Ольги Крыловой. Женщина - опытный кинолог, эксперт РКФ, преподаватель курсов, специалист по подготовке служебных/ рабочих собак, более 30 лет занимается разведением среднеазиатских, немецких и кавказских овчарок.

Заводчица чудом осталась жива. Ее разбудила алабайка, которая была на улице.

В результате пожара полностью сгорели вольеры для собак, жилая пристройка и обгорел жилой дом.

- Пострадали собаки, часть из них погибла, - сообщают волонтеры из Инициативной группы по защите животных Твери. - Необходима финансовая поддержка для организации процесса устранения последствий пожара и дальнейшего восстановления питомника.

Реквизиты для оказания помощи размещены в группе.