Губернатор Игорь Руденя вручил награды соцработникам в Твери

Игорь Руденя поздравил и наградил соцработников накануне их профессионального праздника. Фото: ПТО

В 2021 году службы социальной защиты в нашей стране празднуют своеобразный юбилей - исполняется 320 лет с момента, когда 8 июня в 1701 году Петр I подписал Указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». В связи с этим 8 июня в России уже Указом Президента России в 2000 году был признан Днём социального работника.

Накануне профессионального праздника губернатор Игорь Руденя поздравил и наградил соцработников нашего региона.

- За прошедшие столетия служба прошла большой путь развития, неоднократно менялась вместе с нашей страной. Неизменными остались люди, которые работают в системе социальной защиты. Они обладают безграничной добротой, человечностью и душевной щедростью. Оказывают помощь тем, кто больше всего нуждается в заботе и внимании нашего государства, - сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что в непростых условиях пандемии сотрудники социальной службы остались верны своему профессиональному долгу и перешли на усиленный режим работы.

В итоге Благодарность Президента России объявлена председателю Тверской областной организации «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» Александру Трегубу. Под его руководством общественная организация открыла в районах региона восемь филиалов, объединяющих свыше 2 тысяч инвалидов по зрению.

Благодарность Министерства труда и социальной защиты РФ объявлена директору Комплексного центра соцобслуживания населения Селижарова Галине Жуковой, начальнику отдела соцвыплат Центра соцподдержки населения Ржевского района Дарье Завалий, эксперту Центра соцподдержки населения Твери Наталье Калининой, соцработнику Комплексного центра соцобслуживания населения в Оленино Ольге Соловьевой.

Звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» присвоено медсестре Кашаровского детского дома-интерната Ольге Машковой.

Звание «Почетный работник социальной защиты населения Тверской области» присвоено инструктору по труду Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Твери Ирине Рожковой.

Также Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Тверской области были вручены ещё 17 соцработникам, сестрам-хозяйкам, медсестрам, санитарам и врачам.