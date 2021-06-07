Улицы в Твери затопило после дождя

Потоп в переулке Трудолюбия Фото: Евгений Трофимов

7 июня в Твери из-за сильного дождя затопило улицы в Заволжском районе. Водители сообщают, о затопленных улицах Мусоргского и Коноплянниковой, бульваре Шмидта.

В Пролетарском районе затопило переулок Трудолюбия.

В Московском районе из-за грозы и дождя наблюдаются локальные отключения элекричества.

А в деревне Черногубово в Калининском районе выпал крупный град.

Град в Черногубово Фото: vk.com/news69/Настя Путрина

Ранее ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей региона, что стихия будет бушевать в Верхневолжье до самого вечера.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Без необходимости воздержитесь от выхода на улицу.