График доставки пенсий изменится в июне в Тверской области

В Тверской области изменился график доставки пенсий и пособий
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В июне, в связи с трехдневными выходными 12-14 июня, изменен график доставки пенсий и других социальных выплат. Их будут выдавать с учетом режима работы отделений почтовой связи. Об изменениях сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.
В городских отделениях почтовой связи пенсию и другие социальные выплаты можно получить:
10 июня – за 10 июня и в отдельных ОПС за 11 июня;
11 июня - за 11, 12, 13 июня и в отдельных ОПС за 14 июня;
14 июня – за 14 июня и в отдельных ОПС за 15 июня.
В почтовых отделениях с режимом работы "понедельник, среда, пятница" пенсию и другие социальные выплаты можно получить:
11 июня – за 11, 12, 13 июня и в отдельных ОПС за 14, 15 июня;
14 июня – за 14, 15 июня.
В отделениях с режимом работы "вторник, четверг, суббота" пенсию и другие социальные выплаты будут выдавать:
8 июня – за 8, 9, 10 июня;
10 июня - за 11, 12, 13, 14 июня.
В кредитные учреждения пенсии и другие социальные выплаты будут перечислены 11 и 21 июня.