График доставки пенсий изменится в июне в Тверской области

В Тверской области изменился график доставки пенсий и пособий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В июне, в связи с трехдневными выходными 12-14 июня, изменен график доставки пенсий и других социальных выплат. Их будут выдавать с учетом режима работы отделений почтовой связи. Об изменениях сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.

В городских отделениях почтовой связи пенсию и другие социальные выплаты можно получить:

10 июня – за 10 июня и в отдельных ОПС за 11 июня;

11 июня - за 11, 12, 13 июня и в отдельных ОПС за 14 июня;

14 июня – за 14 июня и в отдельных ОПС за 15 июня.

В почтовых отделениях с режимом работы "понедельник, среда, пятница" пенсию и другие социальные выплаты можно получить:

11 июня – за 11, 12, 13 июня и в отдельных ОПС за 14, 15 июня;

14 июня – за 14, 15 июня.

В отделениях с режимом работы "вторник, четверг, суббота" пенсию и другие социальные выплаты будут выдавать:

8 июня – за 8, 9, 10 июня;

10 июня - за 11, 12, 13, 14 июня.

В кредитные учреждения пенсии и другие социальные выплаты будут перечислены 11 и 21 июня.