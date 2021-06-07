По горячим следам полицейские в Тверской области раскрыли кражу электроинструментов

Житель Осташкова задержан за кражу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 57-летний мужчина и сообщил, что из его сарая были похищены бензо-электроинструменты стоимостью 30 000 рублей.

На месте присшествия сотрудники полиции опросили потерпевшего, обследовали территорию, проверили точки возможного сбыта краденного. Подозреваемым оказался 37-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель Осташкова.

Выяснилось, что сарай был открыт. Это и привлекло злоумышленника. Похищенное имущество реализовать он не успел, его вернут владельцу.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранта проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.