В Твери идёт подготовка к укладке фундамента будущего парка «Россия – Моя история»

В парке кипит работа - там будут созданы четыре мультимедийные зоны, большой зал, площадки для отдыха и спорта. Фото: ПТО/коллаж

На площадке прошлого троллейбусного парка на набережной реки Лазури каждый день в три смены кипит работа - там продолжается создание мультимедийного парка «Россия – Моя история». Сейчас на объекте разрабатывается котлован, идет устройство основания под фундамент.

Подобные исторические парки создаются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Аналогичные проекты уже реализованы в 23 городах, при этом в Центральном федеральном округе - только в Москве.

Парк «Россия – Моя история» - это современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней.

- Это будет лучшее место в нашем регионе для молодёжи, - отметил губернатор Игорь Руденя. - Планируем, что там будет четыре мультимедийные зоны.

К созданию экспозиции о Верхневолжье привлекаются тверские историки и краеведы.

Как сообщило областное правительство, в дальнейшем на площадке парка в том числе будет создан региональный молодёжный кластер. Там разместят офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций, обустроят террторию для отдыха и занятий спортом, многофункциональный большой зал.