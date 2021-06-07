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Общество7 июня 2021 13:04

На Тверь надвигаются гроза и ливень

Экстренное предупреждение опубликовало МЧС
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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МЧС предупредило жителей об ухудшении погоды

МЧС предупредило жителей об ухудшении погоды

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Днем, 7 июня, ГУ МЧС России по Тверской области опубликовало экстренное предупреждение.

Со ссылкой на Тверской гидрометцентр, спасатели предупреждают жителей и гостей региона о грозах и ливнях. В отдельных районах возможен град.

Ухудшение погоды ожидается в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 21:00 вечера. При грозе усиление ветра отдельными порывами 12-17 м/с.

Будьте внимательны и осторожны, особенно при движении на автотранспорте.