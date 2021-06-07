В Твери с 7 июня начали продавать путёвки в лагеря на вторую смену

Вторая смена в лагерях начнется с 24 июня Фото: администрация Твери

7 июня в Твери начали продавать путёвки на вторую смену в загородные лагеря города. В рамках федеральной программы Ростуризма родители школьников смогут получить возврат 50% стоимости путёвки.

Напомним, в Твери работают восемь загородных лагерей – «Ромашка», «Романтик», «Дружба», «Радуга», «Спутник», «Чайка», «Ровесник» и «Звёздный». Заезд на вторую смену - 24 июня.

Чтобы забронировать путёвку, нужно зарегистрироваться на портале leto.tver.ru, заполнить данные, выбрать лагерь и смену.

Те, кто приобрёл путёвку в загородные лагеря до старта программы, с 15 июня смогут подать заявки на возмещение на сайте Госуслуг.