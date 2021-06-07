Общественная палата России проверит работу общественного транспорта Твери

Эксперты Общественной палаты России проверят работу работу автобусов в Твери. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

8 июня в рамках форума «Сообщество» пройдёт рейд общественников, которые будут выяснять – насколько эффективно работает в Твери транспортная система. Напомним, масштабная реформа в этой сфере началась в феврале 2020 года, после успешной реализации проекта, его будут масштабировать в районах Тверской области.

В составе ревизионной комиссии будут члены Общественной палаты России и федеральные эксперты. Обратят внимание и на транспортную инфраструктуру, и на организацию процесса, в целом.

Задачу поставили – сформулировать запрос на точечные изменения в ответственные органы власти.

– В регионе прошла масштабная транспортная реформа, в части обновления автобусного парка и перехода на брутто-контракты, но местные жители по-прежнему сигнализируют в наш адрес о проблемах работы транспорта. Нам важно понять, насколько данные жалобы имеют место быть, чтобы выработать по каждой из них решения, – поделился мнением член Общественного совета при Министерстве транспорта России, глава Объединения пассажиров России Илья Зотов.