В Тверской области горело поле от фейерверка

В Тверской области из-за фейерверка случился ландшафтный пожар. Фото: группа в ВК/Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово.

В Тверской области накануне выходных горело поле в Васильевском сельском поселении Калининского района. Огонь приближался к трансформаторной подстанции и жилым домам села Васильевское. На место вызвали пожарных. Об этом рассказали в сообществе «Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово» в соцсетях.

Как сообщают жители Калининского района, местные сами потушили пожар. До приезда сотрудников МЧС. По словам свидетелей ЧП, причиной возгорания стал запущенный фейерверк. Пользователи активно дискутируют – нарушители противопожарный режим те, кто придавался огненным развлечениям или нет.

Ведь противопожарный режим регламентирует разжигание костров в лесу. Существуют также правила пожбезопасности на участках. Но все они касаются огня, который разводят на земле, а не запускают в воздух.