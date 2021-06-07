В Тверской области водитель на "ВАЗе" снёс дорожный знак и свалился в канаву

Водителю оказали помощь на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 6 июня в Западной Двине на улице Ленина. Как рассказали в Госавтоинспекции Тверской области, 26-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21074", не справился с управлением, наехал на дорожный знак, а потом съехал с придорожную канаву.

Автомобиль опрокинулся на бок, а водитель получил травмы. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. На месте аварии ему оказали медицинскую помощь.