Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июня 2021 9:02

В Тверской области водитель на "ВАЗе" снёс дорожный знак и свалился в канаву

На месте ДТП ему оказали помощь
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водителю оказали помощь на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водителю оказали помощь на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 6 июня в Западной Двине на улице Ленина. Как рассказали в Госавтоинспекции Тверской области, 26-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21074", не справился с управлением, наехал на дорожный знак, а потом съехал с придорожную канаву.

Автомобиль опрокинулся на бок, а водитель получил травмы. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. На месте аварии ему оказали медицинскую помощь.