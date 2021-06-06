Михаил Евгеньевич Шилов нуждается в медицинской помощи. Фото: ВПСО "Сова"

В Тверской области ищут мужчину с барсеткой, который вышел из машины и пропал. Произошло это ещё 4 июня.

В ориентировке, размещённой в группе ВПСО "Сова", сообщается, что он вышел на маршруте Максатиха — Лесное — Пестово (это уже Новгородская область).

Особо подчёркивается, что 39-летний Михаил Евгеньевич Шилов нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-то известно о пропавшем, звоните 02, 112 или 8(915)721-45-15