Михаил Евгеньевич Шилов нуждается в медицинской помощи. Фото: ВПСО "Сова"
В Тверской области ищут мужчину с барсеткой, который вышел из машины и пропал. Произошло это ещё 4 июня.
В ориентировке, размещённой в группе ВПСО "Сова", сообщается, что он вышел на маршруте Максатиха — Лесное — Пестово (это уже Новгородская область).
Особо подчёркивается, что 39-летний Михаил Евгеньевич Шилов нуждается в медицинской помощи.
Если вам что-то известно о пропавшем, звоните 02, 112 или 8(915)721-45-15
Ориентировка.