В Кимрах обокрали спящего на лавочке мужчину

Пьяного жителя Кимр обокрали спящим на лавочке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изрядно выпив, житель Кимр возвращался домой. Но силы стали оставлять его и он уснул на подвернувшейся лавочке. А когда проснулся, понял, что лишился сумки, в которой были документы, телефон, банковская карта и деньги.

Уже в полиции, составляя заявление, мужчина оценил потерю в 70 000 рублей.

Полицейские решили обследовать места недалеко от лавочки, где злоумышленник мог пользоваться украденной банковской картой.

Результат оказался успешным. Через какое-то время полицейские вышли на 36-летнего мужчину. В отделе полиции он во всём признался и до конца прояснил картину преступления.

Когда потерпевший уснул, мужчина проходил мимо и заметил у спящего сумочку. Забрав её и обнаружив карточку, он обошёл несколько магазинов и совершил по ней покупки.

Теперь только от суда зависит, сможет ли он в ближайшее время ходить по магазинам, или на несколько лет будет лишён этой возможности.