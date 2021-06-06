В Твери сгорел дом, где жили две бабушки

Огонь существенно повредил дом бабушек.

В Твери на улице Пионерской случился пожар. Горел одноэтажный деревянный дом на двух хозяев, площадью 100 кв. метров.

В одной половине жила 88-летняя женщина, в другой — 75-летняя.

Хоть дом и был построен 116 лет назад, он содержался исправно, был обшит вагонкой, покрыт шифером.

В доме было электричество и газ.

Что стало причиной пожара, ещё предстоит установить экспертам. Огнём была уничтожена вся кровля, и вся внутренняя отделка. Соответственно, погибло и всё имущество бабушек.

Позже стало известно, что 88-летняя старушка скончалась.

У неё тело было обожжено на 18%. Бабушка умерла в ожоговом отделении Тверской областной клинической больницы.