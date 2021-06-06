В Твери задержан похититель решёток с городских ливневых стоков

Кража решёток - такое же преступление, как и другие. Фото: Олег ХАДАЕВ

В Твери на улице Черкасской, что в районе посёлка ДРСУ Заволжского района, пропали четыре решётки с колодцев ливневых стоков.

Мало того, что это создало опасность для автомобилистов и пешеходов, так ещё и нанесло ущерб городскому хозяйству на 28 000 рублей.

Сотрудники полиции провели расследование и выяснили, что 25-летний тверичанин, одолжив автомобиль у родственника, снял решётки и сдал их в пункт приёма металлолома.

Мужчине предъявлены обвинения по 158 статье УК РФ - кража. Если суд признает его виновным, то в ближайшие два года он, вместо ливневых решёток, будет видеть другие решётки, ограничивающие его свободу.