В Конаково Тверской области спасатели сняли с дерева детей

В Тверской области спасатели сняли с дерева детей. Фото: ГУ МЧС по Тверской области

Днем 5 июня 2021 года дети не смогли самостоятельно спуститься с дерева в городе Конаково Тверской области. Очевидцы вызвали спасателей. Звонок поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области.

Все окончилось благополучно. - Спасатели по лестнице спустили детей на землю, пояснили в пресс-службе Регионального МЧС.

МЧС По Тверской области напоминает, что родителям нужно быть внимательнее, ведь безопасность детей летом, в первую очередь, является их первостепенной задачей.

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