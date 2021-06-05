В одном из районов Тверской области людям на месяц запретили ходить в лес

В Торжокском районе из за высокого риска возникновения пожаров запрещён вход в леса. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Запрет на посещение лесов с 5 по 25 июня 2021 введён в Торжокском районе в Тверской области.

Документ о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности подписан а областном правительстве.

-Такое решение принято в связи с погодой, в начале следующей недели в регионе синоптики обещают до +30. По этой причине Гидрометцентр ввел на территории России «желтый уровень погодной опасности, - пояснили собеседники «КП»-Тверь».

Ограничение будет действовать на территории Торжокского района, где установлен IV класс пожарной опасности. Запрещён вход в лес людям и автотехники. Исключение сделано для лиц, которые будут тушить пожары.

Напомним, ранее запрет на посещение лесов был введён в Лихославльском, Спировском, Рамешковском муниципальных округах. На территории Тверской области до 1 сентября 2021 действует особый противопожарный режим.

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