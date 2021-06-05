В автобусах «Транспорта Верхневолжья» в Твери безбилетников теперь ловят постоянно

В городских автобусах Твери безбилетников ловят на протяжении всего маршрута. Фото: ПТО

В Тверской области усилен контроль за безбилетным проездом пассажиров в автобусах «Транспорта Верхневолжья». Теперь контролёры проверяют билеты на протяжении всего маршрута. Ранее проверки проходили на выборочных участках маршрутов.

В правительстве региона провели аналитику и выяснили, что с момента введения усиленного контроля количество безбилетных пассажиров на ряде маршрутах существенно сократилось. Так, с 18 мая по 1 июня на маршрутах №119 «Тверь (автовокзал) – Орша» и №125 «Тверь – Эммаус – Редкино» число безбилетников снизилось с 20% до 14%.

Напомним, в тверской агломерации действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 единиц подвижного состава.

В июле этого года новая модель перевозок заработает в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Предполагается выпустить на линии 118 новых автобусов, которые будут совершать около 970 рейсов в сутки. В общей сложности будет создано 33 городских маршрута и 70 пригородных.

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