В Твери продолжается масштабная реконструкция и ремонт очистных сооружений канализации

Ремонт очистных сооружений в Твери ведётся с 2019 года. Фото: администрация Твери

Очистные сооружения в Больших Перемерках обслуживают весь жилой фонд города и более 150 промышленных предприятий, ежесуточно пропуская свыше 120 тысяч кубометров загрязнённой воды.

Действующие сегодня очистные сооружения были построены в 1970-е годы, и с тех пор фактически не модернизировались. Благодаря участию Тверской области в национальном проекте «Экология» и, в частности, федеральном проекте «Оздоровление Волги» на объекте ведутся работы по реконструкции. Из бюджетов трёх уровней – федерального, регионального и местного – выделяется более 1,4 миллиарда рублей на реконструкцию блока биологической очистки – полную модернизацию воздуходувной станции, вторичных отстойников, аэротенков, а также строительство новой насосной станции для откачки возвратного ила и новой трансформаторной подстанции.

Следует отметить, что на протяжении всего срока реконструкции работы будут проводиться без остановок технологического процесса. Очистные сооружения работают в обычном круглосуточном режиме, вся вода после очитки имеет нормативные показатели.

– Работы по реконструкции блока биологической очистки очистных сооружений города Твери начаты в 2019 году в рамках национального проекта «Экология», – рассказывает заместитель начальника департамента ЖКХ и строительства администрации города Твери Александр Беляков. – Работы ведутся по согласованному с подрядной организацией графику, отставаний нет, с наступлением весенне-летнего периода темпы работ значительно увеличены.

Сейчас ведётся реконструкция аэротенков – резервуаров, где происходит основная биологическая очистка стоков. Всего на очистных сооружениях их пять – два из них сейчас находятся в реконструкции, ещё три – обеспечивают потребности города. Идут работы на вторичных отстойниках. Всего на очистных сооружениях их десять, на сегодняшний день очистка воды в обычном режиме проводится в шести из них. Из остальных четырёх два практически готовы – полностью заменены железобетонные и металлические конструкции, частично установлено новое оборудование. Ещё два находятся в работе на разных степенях готовности. После запуска в эксплуатацию модернизированных отстойников в ремонт будут выведены поочерёдно выводиться оставшиеся шесть.

Ремонт произведён в здании воздуходувной станции – отремонтированы кровля и фасад, обновлены полы и стены, смонтированы новые воздуховоды, коммунальные сети и вентиляция, установлены и скоро будут запущены в работу два современных воздуходувных агрегата. Также на очистных сооружениях будет возведена новая насосная станция возвратного ила – сейчас на месте строительства завершается разработка котлована.

Очистные сооружения в Больших Перемерках в Твери. Фото: администрация Твери

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