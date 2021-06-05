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Общество5 июня 2021 12:30

Прививку от коронавируса в Тверской области к 5 июня сделали более 138 тысяч человек

Такие данные по количеству вакцинированных жителей региона на 5 июня 2021 приводит региональный оперштаб
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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За сутки к 5 июня в Тверской области вакцинировались 1105 человек.

За сутки к 5 июня в Тверской области вакцинировались 1105 человек.

Прививку от коронавируса к 5 июня в Тверской области прививку от коронавируса сделали 138 591 человек – это 95,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 4 июня, вакцинировались 1 105 человек. В федеральный регистр внесена информация о 130 637 вакцинированных гражданах.

Записаться на прививку от коронавируса в Тверской области можно по телефону 122, на портале Госуслуг, через электронную регистратуру или по телефонам прививочных пунктов.

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