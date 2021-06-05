Пожарные спасли взрослого и ребёнка на пожаре в посёлке в Тверской области

Вот эти огнеборцы спасли на пожаре двух человек в посёлке Новозавидовский Конаковского района. Фото: ГУ МЧС по Тверской области

Пожар в многоэтажке поселка Новозавидовский Конаковского района произошёл 4 июня 2021 года. В 18:12 на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в доме на улице Парковой. На место происшествия были направлены отделения пожарно-спасательных частей № 29 и №84.

-Через считанные минуты спасатели прибыли на место происшествия. К моменту их прибытия наблюдалось задымление в квартире, расположенной на 1 этаже 5-этажного кирпичного дома. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, звеном газодымозащитников было спасено 2 человека, в том числе один ребенок, - сообщили подробности пожара в пресс-службе регионального МЧС.

Спасённые на пожаре не пострадали, их осмотрели прибывшие на место медики скорой.

В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка комнаты на площади 3 квадратных метров.

Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Если вы стали свидетелями пожара или другой чрезвычайной ситуации, звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

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