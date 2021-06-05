В Тверской области дорожает капуста, а яйца дешевеют

В Тверской области поднялись цены на капусту. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Тверьстат опубликовал данные об изменении потребительских цен на продукты с с 25 мая по 31 мая 2021 года. Специалисты ведомства исследовали изменение цен на 41 продовольственный товар.

Итак, по данным специалистов тверской статистики, в конце мая-2021 в регионе подорожали: белокочанная капуста (+16,4%), репчатый лук (+9,5%) и творог (+6,7%), печенье, (+4,2%), чай (+3,2%), картофель (+2,8%).

Подорожали более чем на 1% стали мясо курицы, мясные консервы, молоко, мука, вермишель, морковь и яблоки.

Подешевели в регионе на минувшей неделе: Яйца куриные - (-7%), колбаса полукопченая и варено-копченая (-4%), соль (-2%), сосиски и сардельки (-1,6%), макароны (-1,2%) и сметана (-1,2%).

На другие продукты снижение цен не превысило одного процента. Не изменились в Тверской области цены только на маргарин и пшено.

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