В усадьбе Берново Тверской области отметят День Рождения Пушкина

Праздник в Берново пройдёт в старинной усадьбе, где поэт бывал несколько раз.
Фото: Ирина ТАРАСОВА
6 июня в селе Берново в Тверской области пройдет традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Рождения поэта. Из интересного в этом сезоне организаторы предлагают: бал и мастер-класс по придворным танцам. Традиционный конкурс чтецов произведений Пушкина, инсценировку сказки и интерактивную программу.
Напомним, праздник этот с большой историей и проводится с 1970 года. Гости всех возрастов могут принять участие в конкурсах, приобрести сувениры, совершить экскурсию по музею, просто погулять по великолепному старинному парку старинной усадьбы Вульфов, в которой Александр Пушкин бывал несколько раз и где создал такие стихи, как «Анчар», «Зимнее утро», «Цветок», посвящение к «Полтаве», одну из глав «Евгения Онегина».
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
11.00-11.15 – Официальное открытие праздника у памятника А.С. Пушкину
11:15 – 11:45 Поэтический пролог «Руслан и Людмила»
11:45 – 13:00 Выступление студентов ТМК им. М.П. Мусоргского
13:00 – 14:30 Пушкинский бал. Открытие бала танцевальной композицией, мастер-классы
У памятника А.С.Пушкину
12:00-14:30 Конкурс чтецов «Читаем Пушкина», «Пишем письмо Пушкину»
12:00-14:00 Поэтическая площадка
Главная сцена
10:00 – 11:00 Спектакль «Потешная сказка»
12:00-13:00 Литературно-музыкальная композиция «Мой Пушкин»
13.00-14:00 Концерт Тверской академической филармонии
Книжный шатер библиотеки им. М. Горького
Ярмарка. Выставка – продажа народных промыслов, скоморохи, частушки
Аллеи художников
В музее А.С. Пушкина
в 12.00 и 14.00 Интерактивная программа «Кружится вихорь шумный…»
Открытие персональной выставки мастера графики и акварели, члена Союза художников СССР, Заслуженного художника РФ, лауреата международного конкурса «Красивейшие книги мира» в Лейпциге Маркевича Б.А. «д. Глазуново. Тихое счастье». 10:00 – 15:00 Сборные экскурсии по экспозиции музея
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