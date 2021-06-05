В усадьбе Берново Тверской области отметят День Рождения Пушкина

Праздник в Берново пройдёт в старинной усадьбе, где поэт бывал несколько раз. Фото: Ирина ТАРАСОВА

6 июня в селе Берново в Тверской области пройдет традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Рождения поэта. Из интересного в этом сезоне организаторы предлагают: бал и мастер-класс по придворным танцам. Традиционный конкурс чтецов произведений Пушкина, инсценировку сказки и интерактивную программу.

Напомним, праздник этот с большой историей и проводится с 1970 года. Гости всех возрастов могут принять участие в конкурсах, приобрести сувениры, совершить экскурсию по музею, просто погулять по великолепному старинному парку старинной усадьбы Вульфов, в которой Александр Пушкин бывал несколько раз и где создал такие стихи, как «Анчар», «Зимнее утро», «Цветок», посвящение к «Полтаве», одну из глав «Евгения Онегина».

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

11.00-11.15 – Официальное открытие праздника у памятника А.С. Пушкину

11:15 – 11:45 Поэтический пролог «Руслан и Людмила»

11:45 – 13:00 Выступление студентов ТМК им. М.П. Мусоргского

13:00 – 14:30 Пушкинский бал. Открытие бала танцевальной композицией, мастер-классы

У памятника А.С.Пушкину

12:00-14:30 Конкурс чтецов «Читаем Пушкина», «Пишем письмо Пушкину»

12:00-14:00 Поэтическая площадка

Главная сцена

10:00 – 11:00 Спектакль «Потешная сказка»

12:00-13:00 Литературно-музыкальная композиция «Мой Пушкин»

13.00-14:00 Концерт Тверской академической филармонии

Книжный шатер библиотеки им. М. Горького

Ярмарка. Выставка – продажа народных промыслов, скоморохи, частушки

Аллеи художников

В музее А.С. Пушкина

в 12.00 и 14.00 Интерактивная программа «Кружится вихорь шумный…»

Открытие персональной выставки мастера графики и акварели, члена Союза художников СССР, Заслуженного художника РФ, лауреата международного конкурса «Красивейшие книги мира» в Лейпциге Маркевича Б.А. «д. Глазуново. Тихое счастье». 10:00 – 15:00 Сборные экскурсии по экспозиции музея

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