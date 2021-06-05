В Тверской области МЧС объявило повышенный уровень пожарной опасности на три дня

Жителей центральных районов Тверской области предупреждают о высокой пожарной опасности. Фото: Алина ПЕТРОВА

С 5 по 7 июня в Тверской области объявлен повышенный уровень пожароопасности, об этом накануне проинформировали в ГУ МЧС России по Тверской области. -Жителям региона о необходимо соблюдать правила безопасности. Не жечь траву при уборке территории, тщательно тушить списки перед тем, как их выбросить, - напоминают в ведомстве.

По данным Тверского гидрометцентра, с 5 по 7 июня высокая пожарная опасность сохранится в центральных районах Тверской области.

Если вы заметили горящую траву, об этом необходимо сообщить по телефону 01, с сотовых телефонов — 101, 112.

Напомним, в ряде районов Тверской области действует ограничение на посещение лесов гражданами и въезд в них транспортных средств. С 26 мая по 15 июня такое ограничение работает в лесах Калининского и Вышневолоцкого районов, с 2 июня по 20 июня пребывание граждан в лесах и въезд в них машин ограничены на территории лесного фонда Лихославльского, Спировского и Рамешковского муниципальных округов.

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