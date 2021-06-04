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Происшествия4 июня 2021 23:45

В Тверской области безработный пытался утащить восьмиметровый рельс

Но злоумышленника остановили бдительные железнодорожники
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области 31-летний безработный хотел украсть восемь метров рельсов, но его остановили.

В Тверской области 31-летний безработный хотел украсть восемь метров рельсов, но его остановили.

Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Машинист маневрового тепловоза обратился в полицию на ж/д станции в Твери по поводу того, что на остановке «Западная Двина» неизвестный попытался стащить рельс. У стрелочного перевода №18 злоумышленник прицепил часть конструкции к автомобилю и поволок.

Полиция задержала нарушителя. Это был 31-летний безработный, который признался в содеянном.

Мужчина рассказал, что увидел незакреплённые восемь метров рельсов и решил прикарманить их. Сумму ущерба оценили в 7500 рублей.

Возбуждено уголовное дело.