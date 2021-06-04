В Тверской области вновь будут ловить и наказывать нетрезвых водителей

С 4 по 6 июня госавтоинспекторы будут ловить пьяных водителей на дорогах Тверской области. Фото: пресс-служба ГИБДД России по Тверской области.

Как профилактика пьяного вождения во всех муниципалитетах Тверской области будут дежурить усиленные патрули ГИБДД. На дорогах будут выявлять тех автомобилистов, кто сел за руль, выпив. К сожалению, аварий с участием пьяных водителей не становится меньше.

Областная Госавтоинспекция просит сообщать о подозрительном поведении водителей на дороге по телефонам 02 и 102. Важно помнить, что из-за выпитой кем-то рюмки перед дорогой может случиться трагедия.