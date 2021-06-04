В Тверской области пройдёт концерт в честь преподобного Макария Калязинского

7 июня в Калязине Тверской области вспомнят святого Макария Калязинского. Фото: ПТО.

На фестивале духовной и светской музыки выступят около сотни музыкантов из Тверского и других регионов России. Концерт стане часть программы праздника в честь 500-летия обретения мощей Макария Калязинского.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает, что святой Макарий Калязинский примером своей жизни внёс неоценимый вклад в укрепление православия на тверской земле.

500-летию обретения мощей святого посвящен XXII Волжский крестный ход. Шествие началось 29 мая от истока Волги под Осташковом. А завершится ход фестивалем в Калязине.