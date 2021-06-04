Подросток отправился из Тверской области в Московскую и пропал

17-летний Степан Кочетков отправился из Тверской области в Московскую и пропал. Фото: группа в ВК/ВПСО "Сова" Лихославль.

2 июня Степан Кочетков 2004 года рождения поехал из посёлка Калашниково в Лихославльском районе в подмосковные Химки. Мальчик возвращался от бабушки к себе домой, но до дома не доехал. До вечера 4 июня о его местоположении ничего неизвестно.

Следователи проводят проверку. Организованы поиски, в которых участвуют полиция и волонтёры.

Особые приметы – шрам на лбу и родинка на правой щеке.

Всех, кто что-либо знает о его местоположении, просят звонить по телефону: +7-930-179-00-69.