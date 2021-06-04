В Тверской области полицейские поймали медработников на взяточничестве в особо крупном размере

Выявлены и задокументированы факты систематического получения взяток в общей сумме более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Фото: Константин ИВШИН

В Тверской области полицейские совместно с сотрудниками Управления ФСБ и Росгвардии выявили факты взяточничества среди медицинских работников. По имеющейся информации, взятки медработники брали за ускорения выдачи свидетельств о смерти родственникам, обращавшимся в организацию по предоставлению ритуальных услуг.

Также установлено, что сотрудники ритуальной конторы систематически давали взятки должностным лицам медицинских учреждений Тверской области.

О каких конкретно организациях идёт речь, не уточняется.

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области проведено по данному делу более 20 обысков. Изъяты документация, средства связи, компьютерная техника.

"Выявлены и задокументированы факты систематического получения взяток в особо крупном размере в общей сумме более 1 миллиона 600 тысяч рублей, что подтверждено документальным исследованием финансово-хозяйственной деятельности фигурантов", - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области. - "СУ СК России по Тверской области в отношении должностных лиц медицинских учреждений Тверской области возбуждено уголовное дело".