В Твери состоится традиционный Летний джазовый фестиваль

В Тверскую филармонию приедут лучшие музыканты и джаз-бэнды. Фото: youtube.com/tver philharmonic

На традиционный Летний джазовый фестиваль в Тверскую филармонию приедут лучшие музыканты и джаз-бэнды.

Так, 10 июня на филармонической сцене выступит известнейший бэнд страны – Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Сегодня в его составе работает множество молодых и талантливых джазовых виртуозов. Концерт начнётся в 18:30.

А в завершающий день, 17 июня, в 18:30 впервые в Твери выступит певица, актриса, телеведущая и участница популярных музыкальных теле-шоу Мариам Мерабова с проектом Армена Мерабова «MIRAIF». Эти музыканты – участники джазовых фестивалей и крупных международных музыкальных проектов.

Программу летнего джазового фестиваля можно увидеть на сайте филармонии.