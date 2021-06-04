В Твери продолжают ремонтировать очистные сооружения канализации

В Твери ремонтируют отстойники городской канализации. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

В Твери продолжается реконструкция очистных сооружений канализации в Больших Перемерках. Она обслуживает весь жилфонд города и более 150 предприятий. Каждый день тут проходит более 120 тысяч кубометров грязной воды.

Сейчас идёт реконструкция аэротенков – резервуаров, где происходит основная биологическая очистка стоков. Всего их пять – два на ремонте, ещё три работают.

Из 10 вторичных отстойников два практически полностью обновили – заменили железобетонные и металлические конструкции, частично установили новые приборы, ещё два на разных степенях готовности. Ещё шесть пока работают в обычном режиме.

Сооружения строили в 70-е годы ХХ века и требовали модернизации. Процесс начался благодаря проекту «Экология». Всего на работы выделят 1,4 миллиарда рублей (из местного, регионального и федерального бюджетов).

– Работы по реконструкции блока биологической очистки очистных сооружений города Твери начаты в 2019 году в рамках национального проекта «Экология», – рассказывает заместитель начальника департамента ЖКХ и строительства Администрации Твери Александр Беляков. – Работы ведутся по согласованному с подрядной организацией графику, отставаний нет, с наступлением весенне-летнего периода темпы работ значительно увеличены.

Большой объём работ выполнили в здании воздуходувной станции – отремонтированы кровля и фасад, обновлены полы и стены, поставлены новые воздуховоды, коммунальные сети и вентиляция, установлены и скоро будут запущены в работу два современных воздуходувных агрегата. Также на сооружениях возведут новую насосную станцию.