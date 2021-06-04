В Тверской области следователи закончили распутывать дело оленинского маньяка

В Тверской области начнут судить оленинского маньянка. Фото: пресс-служба СУ СК по Тверской области.

В Тверской области будут судить жителя Оленино, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве своей 24-летней знакомой. В частности, по версии следствия, он нанёс 45 ударов отвёрткой по телу жертвы.

Предварительным было установлено, что 12 июля 2020 года утром фигурант дела изнасиловал и задушил свою жертву, используя в качестве оружия отвёртку.

Раскрыть преступление было сложно, так как не было непосредственных свидетелей. Подозреваемых безработный житель Оленино вначале отрицал свою причастность к произошедшему. Он рассказывал матери, что высадил её дочь на дороге и уехал. Но затем были получены видео с камер наблюдения, и мужчина начал рассказывать подробности и показал место, где лежало тело девушки.

Провели множество экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий.

Затем оленинец стал отрицать действия сексуального характера по отношению к жертве. Но шаг за шагом все версии отпадали. И сексуальный мотив всплыл на поверхность.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. В ближайшее время дело передадут в суд.