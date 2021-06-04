В Тверской области двое взрослых мужчин вынесли все вещи с чужой дачи

В Тверской области двое мужчин сдали на металлолом кучу вещей с чужой дачи. Возбуждено дело о краже. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция раскрыла дачную кражу, о которой сообщила жительница Лихославльского района. Общий ущерб оценили в 33 тысячи рублей. Список украденного внушителен.

Задержанные мужчины 43 и 49 лет сознались в содеянном. Они ездили по деревне Воробьёво в поисках металлолома. И тут наткнулись на участок, где никого не было.

Они залезли в незапертый сарай, откуда похитили велосипед, мангал, двигатели от мотоциклов и топор. Затем злоумышленники отжали замок в дачный дом и вынесли оттуда две стиральные машины, газовый баллон и ванну. Потом топором сбили замок в баню и вытащили из этого помещения водяной насос, чугунный чан и бочку.

В ближайшем пункте приёма металлолома за все вещи правонарушителям удалось выручить пять тысяч рублей. Деньги потратили на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело. Гражданам светит до шести лет за решёткой.