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Происшествия4 июня 2021 12:55

Версия водителя: сбитая в Твери камазом 12-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте

Но камеры наблюдения зафиксировали – ребёнок переходил по «зебре»
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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Водитель что-то напутал: сбитая камазом девочка шла по «зебре», а не перебегала дорогу в неположенном месте. Фото: принтскрин видео из группы в ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Артем Бурцев.

Водитель что-то напутал: сбитая камазом девочка шла по «зебре», а не перебегала дорогу в неположенном месте. Фото: принтскрин видео из группы в ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Артем Бурцев.

4 июня в сети появилась записи с камеры наблюдения, установленной на улице Маяковского, где 2 июня водитель камаза сбил 12-летнюю девочку. Изначально мужчина за рулём утверждал, что она перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Однако, на видео чётко видно, что несовершеннолетняя шла по «зебре».

Но по какой-то причине водитель тяжеловоза не заметил девочку и сбил её. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

В момент ДТП водитель был трезв.