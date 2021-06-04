Среднестатистический житель Тверской области может накопить на "однушку" за 12 лет

Тверская область попала на 53-е место среди всех регионов РФ по скорости, с которой жители могут скопить денег на покупку квартиры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среднестатистический житель Тверской области способен накопить на покупку небольшой квартиры площадью 33 кв. м за 12 лет, подсчитали специалисты АКРА - Аналитического кредитного рейтингового агентства. Речь о квартирах, продающихся на вторичном рынке.

По итогам пандемийного и нелёгкого в финансовом плане 2020 года этот срок вырос на 1,3 года, отмечают аналитики.

Тверская область попала на 53-е место среди всех регионов РФ по скорости, с которой жители могут скопить денег на покупку такой квартиры, и на 17-е место в ЦФО (всего в Центральный федеральный округ входит 18 субъектов). Лидеры списка, жители Ненецкого АО, могут накопить на однушку в 33 квадрата всего за три года, а аутсайдеры, жители Тывы, - лишь за 67 лет.