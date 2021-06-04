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Происшествия4 июня 2021 10:54

Житель Тверской области обманул липчанина дистанционно

Махинация произошла при покупке через интернет
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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Житель Тверской области обманул на 11 тысяч жителя Липецкой.

Житель Тверской области обманул на 11 тысяч жителя Липецкой.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 22-летний житель Липецкой области, который хотел купить автомобильные диски. Он нашёл объявление в интернете и связался с продавцом.

Они переписывались в соцсетях и договорились о предоплате. Покупатель перевёл 11 тысяч рублей задатка, но затем автор объявления перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили номер счёта и сделали запрос в банк. В итоге, оказалось, что лжепродавец живёт в Удомле. 20-летний удомелец уже был ранее судим. В содеянном он признался и рассказал, что вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет – причастен ли злоумышленник к другим преступлениям.