Житель Тверской области обманул липчанина дистанционно

Житель Тверской области обманул на 11 тысяч жителя Липецкой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 22-летний житель Липецкой области, который хотел купить автомобильные диски. Он нашёл объявление в интернете и связался с продавцом.

Они переписывались в соцсетях и договорились о предоплате. Покупатель перевёл 11 тысяч рублей задатка, но затем автор объявления перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили номер счёта и сделали запрос в банк. В итоге, оказалось, что лжепродавец живёт в Удомле. 20-летний удомелец уже был ранее судим. В содеянном он признался и рассказал, что вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет – причастен ли злоумышленник к другим преступлениям.