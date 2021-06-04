Женщину из Тверской области оштрафовали на 15 тысяч рублей за отказ от теста на COVID-19

Девушку из Тверской области оштрафовали за то, что она прилетела с Кубы, но тест на коронавирус не сдала. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области суд назначил наказание жительнице региона, которая прилетела из другой страны, но не сдала тест на коронавирус. Девушка живёт в Калининском районе. Об инциденте рассказали в пресс-службе районного суда.

Правоохранительные органы выяснили, что 31 мая 26-летняя жительница Калининского района вернулась домой с Кубы. Она не прошла тестирование на ковид и не разместила его результаты на портале Госуслуг в течение трёх дней, как того требует закон.

Суд назначил ей административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, согласно требованиям Роспотребнадзора, каждый прилетающий из-за рубежа россиянин должен сдать анализы на коронавирус. В противном случае, последуют санкции.