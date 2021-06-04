МегаФон, ВымпелКом и Ростелеком объединяют усилия для создания сети 5G

Соглашение о совместной деятельности - принято

Совместное предприятие операторов займется вопросами обеспечения радиочастотными ресурсами для создания сетей 5G в России.

«Новые цифровые решения» будут заниматься организацией тестирования на электромагнитную совместимость, проведением исследований возможности использования полос радиочастотного спектра для строительства сетей стандарта 5G.

«Мы рады приветствовать нового участника совместного предприятия «Новые цифровые решения». За последние несколько лет в рамках пилотных проектов телеком-операторы протестировали возможности 5G в различных диапазонах и с использованием всех доступных видов оборудования. Мы видим востребованность связи нового поколения со стороны бизнеса и абонентов и рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем обеспечить основу для развития новых технологий в стране», – отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.