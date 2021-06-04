В Центре спасения медвежат в Тверской области первые мишки научились залезать на деревья

В Тверской области медвежата-сироты учатся лазать по деревьям. Фото: принтскрин видео из группы в ВК/Центр спасения медвежат-сирот.

В тверском Центре спасения медвежат-сирот маленькие косолапые растут и получают новые навыки. Медвежата учатся забираться на дерево, им ещё трудно освоиться. Первыми «взяли высоту» Савва и Северина.

Видео, как мишки совершают пробы и ошибки, смешно кувыркаются и лазают, выложили в соцсети биологи специализированного центра. Сейчас они переехали на тёплое время в Домик-берлогу. Всего в питомнике 11 медвежат, прибывшие из разных регионов страны.

После того, как они подрастут, зверей выпустят в дикую природу. В Торопецком районе специалисты выхаживают медвежат, которые остались без матери медведицы. Чаще всего её спугивает человек, она бросает берлогу, в которой остаётся потомство.