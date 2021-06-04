В Твери ремонтная кампания в этом сезоне охватит 70 улиц

В Твери началась масштабная кампания по ремонту дорог. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

В областном центре начались работы по нацпроекту «Безопасные дороги». Сейчас уже заключили контракты на приведение в порядок дорог в Центральном и Заволжском районах города. До середины июня будут искать подрядчика для ремонта в Пролетарском и Московском районах.

В Заволжском и Центральном районах будет трудиться компания «АБЗ-Дорстрой», которая уже работала в Твери. В планах – обновление асфальта на 32 объектах. Процесс уже пошёл на Комсомольском проспекте, улицах Коноплянниковой, Красина, Коммуны, проезде Стеклопластик, Молодёжном бульваре, а также на тротуарах улицы Рыбацкой и Тверской площади.

Следить за ходом дорожной компании можно на интерактивной карте.