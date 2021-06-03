В 2021 году в Твери школьники стали чаще пользоваться транспортной картой

В 2021 году в месяц, в среднем, на 9,3 тысячи больше человек стали пользовать школьными транспортными картами. Фото: пресс-служба «Транспорта Верхневолжья».

В пресс-службе «Транспорта Верхневолжья» прокомментировали, что в 2021 году больше тверских учеников стали пользоваться школьной транспортной картой. Если в 2020-м ежемесячной ей пользовались около 94,4 тысячи юных тверичан, то в 2021 году их число выросло до 103,7 тысячи.

Стоимость месячного школьного проездного абонемента составляет 525 рублей. Количество поездок не ограничено. Пластиковую карту можно приобрести в киосках «Тверьсоюзпечать» и остановочных павильонах, залоговая стоимость – 50 рублей. Носить её с собой нужно со справкой из школы.

Если карта потерялась, нужно купить и зарегистрировать новую.