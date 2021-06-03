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Происшествия3 июня 2021 19:19

В Твери столкнулись три машины – есть пострадавшие

ДТП произошло в Пролетарском районе
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Твери на улице Гончаровой произошло массовое ДТП.

В Твери на улице Гончаровой произошло массовое ДТП.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3 июня на Гончаровой, 39, 37-летняя водительница на Hyundai Getz, поворачивая налево, не уступила дорогу ехавшему прямо Kia Rio, за рулём которого была 39-летняя женщина. Произошло столкновение, после которого Hyundai Getz врезался в стоявший на второстепенной дороге MINI Cooper, в котором опять же была женщина – 35 лет.

Все автомобилистки были трезвы.

Пострадала женщина в Kia Rio. У неё закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.