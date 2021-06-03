На двух участках дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна идёт ремонт

Подрядчик к работе уже давно приступил. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В 2021 году в Тверской области будет завершён ремонт ещё двух участков дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна общей протяжённостью 26 километров. Это участки в Бежецком районе: с 87-го по 104-й километр и со 115-го по 125-й километр.

По сообщению областного Правительства, подрядчик к работе уже давно приступил. На первом участке снимают старый асфальт и укладывают основание из асфальтогранулобетонной смеси. На этот слой будут уложены ещё два - выравнивающий и финальный верхний слой из асфальтобетона.

На втором участке с этими работами уже закончено, сейчас там укрепляют обочины.

В 2019-2020 годах уже был отремонтирован участок дороги с 36-го по 87-й километры в Рамешковском и Бежецком районах.

Дорога пролегает по территории Рамешковского, Бежецкого, Молоковского, Краснохолмского и Весьегонского районов и округов. По ней также можно выехать в соседнюю Вологодскую область.